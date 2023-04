PSG : Le Qatar veut tout changer, du très lourd est attendu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pour la première année de Christophe Galtier à la tête du PSG, le club de la capitale vit une saison plus que difficile. L’avenir de l’entraîneur français devrait s’écrire ailleurs et plusieurs pistes ont déjà été explorées. Cet été, le budget sera plus conséquent pour Paris qui a beaucoup de choses à modifier.

Le PSG souffle un petit peu après ses deux succès contre Nice et le RC Lens. Néanmoins, la situation n’est pas vraiment plus stable pour Christophe Galtier, toujours menacé. Surtout que le Qatar est déjà passé à l’action pour lui trouver un successeur.

Différentes pistes pour succéder à Galtier

Plusieurs noms circulent comme l’explique RMC Sport mais pour le moment, aucune avancée concrète. Outre José Mourinho qui est l’une des pistes privilégiées de Luis Campos, Thiago Motta, Julian Nagelsmann et Mikel Arteta sont également suivis par le PSG. Des dossiers bien distincts mais qui n’ont pas connu de réelle progression.

Le budget va augmenter