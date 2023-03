PSG : Le Qatar en rêve, il désigne son remplaçant

Thomas Bourseau

Au moment de trouver le remplaçant de Mauricio Pochettino, le Qatar aurait une nouvelle fois pensé à Pep Guardiola pour le banc de touche du PSG. Contractuellement lié à Manchester City, l’Espagnol a dévoilé l’identité de son successeur.

En décembre 2019, le10sport.com vous révélait en exclusivité que les propriétaires qataris du PSG avaient un rêve précis pour le banc de touche du club de la capitale : mettre en place un binôme Pep Guardiola et Xavi Hernandez. Entre temps, Xavi a pris les rênes de l’effectif du FC Barcelone lorsque Guardiola a prolongé son contrat à Manchester City.

Le PSG a pensé à Guardiola pour l’après-Pochettino

L’Équipe dévoilait en fin de saison dernière que le PSG songeait à conserver Mauricio Pochettino à son poste d’entraîneur jusqu’à la fin de son ancien contrat, à savoir jusqu’en juin 2023, afin d’attirer Pep Guardiola à Paris. L’Espagnol a prolongé chez les Skyblues , mais le PSG ne l’aurait pas oublié pour autant. Et alors que City fait face à d’éventuelles sanctions de l’UEFA à cause de non-respect de règles, Guardiola a désigné son successeur ou tout bonnement un éventuel futur entraîneur de Manchester City.

Mercato : Il explose en Ligue 1, le PSG veut boucler son transfert https://t.co/hUtrZOVk0m pic.twitter.com/mqxjbOQaBf — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

«Son destin est de devenir manager de Manchester City»