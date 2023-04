PSG : Le Qatar agacé par le clan Messi

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi est au centre des débats, puisqu’un départ n’a jamais semblé aussi proche. En fin de contrat, la star argentine ne semble pas vraiment prête à prolonger avec le Paris Saint-Germain pour le moment et aurait même commencé à tâter le terrain pour trouver d’autres projets intéressants en Europe… Ce qui n’a forcément pas plu du côté de Doha.

A bientôt 36 ans, Lionel Messi pourrait ouvrir un nouveau chapitre de son immense carrière, en quittant le PSG. Nous vous avions en effet révélé sur le10sport.com dès octobre 2022 que le club parisien travaillait sur une prolongation, mais depuis beaucoup de choses ont changé. C’est désormais un départ libre qui semble se dessiner pour le septuple Ballon d’Or, qui va sans aucun doute être l’un des grands acteur du prochain mercato.

L'info du jour : Une offre légendaire se prépare pour José Mourinho ! pic.twitter.com/OZuXtZSReB — le10sport (@le10sport) April 6, 2023

Messi au PSG, c’est fini ?

Avec une offre revue au rabais, notamment à cause du fair-play financier, le PSG a envoyé un message clair à Lionel Messi et RMC Sport assure qu’un départ est devenu quasiment inévitable. On parle d’ailleurs déjà de lui très loin de Paris, avec l’Arabie Saoudite qui serait prêt à le couvrir d’or avec un contrat de 400M€ par an ou encore David Beckham, qui aimerait faire de lui la nouvelle star de l’Inter Miami.

Les Parisiens n’ont pas apprécié le comportement du clan Messi