Messi prêt à rejoindre Beckham ? La condition est révélée

Thibault Morlain

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi est annoncé un peu partout dans le monde. Si un retour au FC Barcelone en fait rêver certains, l'Inter Miami est également à l'affût. La franchise de David Beckham a répété à plusieurs reprises son envie de faire venir l'Argentin. Mais attirer Messi serait loin d'être évident...

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Telle est la question qui se pose de plus en plus puisqu'il arrive au terme de son contrat au PSG. Une prolongation ayant pris un peu de plomb dans l'aile, Messi pourrait donc partir libre. Pour aller où ? L'Inter Miami de David Beckham est une possible destination. Mais encore faut-il que La Pulga renonce à certaines choses.

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Une seule solution pour l'Inter Miami

Si l'Inter Miami rêve bien évidemment de Lionel Messi, un transfert ne serait pas aussi simple que cela. Pour la BBC , Guillem Balague a expliqué à propos du joueur du PSG : « En MLS, ils ne pourront jamais payer ce que le PSG ou Al-Hilal peuvent offrir. Pour l'Inter Miami, l'espoir est que Messi estime qu'il est temps de quitter l'élite et d'être dans un endroit plus calme pour être prêt pour la Copa America ».

Messi prêt à rester au PSG ?