Mercato : Catastrophe, il veut snober le PSG

Axel Cornic

A la recherche d’attaquant pour remplacer Lionel Messi ou Neymar, le Paris Saint-Germain souhaiterait notamment miser sur Victor Osimhen, que Luis Campos ainsi que Christophe Galtier connaissent très bien. Pourtant le Nigérian, qui réalise une saison extraordinaire avec le Napoli, aurait d’autres projets en tête pour son avenir… et ils ne passent pas vraiment par le PSG !

Il y aura du changement au PSG et cela devrait notamment concerner la MNM. En effet, si Kylian Mbappé semble être intouchable, ça ne semble pas du tout être le cas de Lionel Messi et de Neymar. Il faut dire que le premier est en fin de contrat, tandis que le second est toujours indésirable après avoir déjà été poussé vers la sortie l’été dernier.

Osimhen, priorité du mercato estival

RMC Sport a annoncé que pour remplacer l’une de ses stars de l’attaque, le PSG lorgnerait notamment Victor Osimhen, grande priorité du mercato de Luis Campos. Il faut dire que l’ancien du LOSC réalise de très belles choses avec le Napoli cette saison et est considéré comme l’un des meilleurs attaquants en circulation.

Il préfère la Premier League