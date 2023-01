PSG : Le Qatar a fait «une grosse erreur»

Guillaume de Saint Sauveur

Ancien capitaine emblématique du PSG pendant près de huit ans, Thiago Silva avait finalement été libéré en fin de contrat à l’été 2020 alors que le défenseur brésilien souhaitait quant à lui prolonger l’aventure au Parc des Princes. Une erreur majeure de la part du PSG selon son compatriote, Alex.

Entre 2012 et 2020, le PSG comptait dans ses rangs Thiago Silva, qui a été durant cette période le capitaine indiscutable du club de la capitale. Mais finalement, alors que l’international brésilien a lancé de nombreux appels du pied à sa direction afin de prolonger son contrat qui arrivait à expiration, le PSG a décidé de ne pas conserver Thiago Silva, qui est donc parti libre en 2020. Une grosse erreur selon Alex, autre ex-défenseur brésilien du PSG.

Alex s’enflamme pour Thiago Silva

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , Alex a vanté les mérites de Thiago Silva lors de leur collaboration au PSG : « C'est le joueur le plus professionnel que j'ai côtoyé. Son problème, c'est qu'il n'aimait pas perdre. Après une défaite, il se murait dans le silence. Parfois, on rentrait ensemble en voiture, du Parc des Princes à la maison, et il ne décrochait pas un mot (rires). C'était chiant, mais c'est aussi pour ça qu'il est toujours au top. Il est compétitif et hyper pro », indique Alex.

« Pas compris pourquoi le PSG ne l’a pas conservé »