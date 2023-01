Les plus grosses erreurs de Leonardo au PSG

Thibault Morlain

Aujourd’hui, c’est Luis Campos qui est le patron du sportif au PSG. Le Portugais a succédé à Leonardo, ancien directeur sportif du PSG. En poste de 2011 et 2013, il est ensuite revenu de 2019 à 2022. Et si Leonardo a réalisé certains bons coups sur le mercato pour le PSG, il a également fait de grosses erreurs. De quoi lui valoir aujourd’hui de grosses critiques.

A l’arrivée des Qataris à la tête du PSG, Leonardo a été nommé directeur sportif pour mettre le projet sur de bons rails. Le Brésilien a ensuite été rappelé en 2019 afin de remettre dans l’ordre au sein du club de la capitale. Mais tout n’a pas été une réussite pour Leonardo au PSG qui a réalisé de nombreuses erreurs sur le mercato…

Le cas Thiago Silva

Où Leonardo s’est-il alors trompé au PSG ? Un dossier lui vaut de nombreuses critiques, celui de Thiago Silva. Capitaine du club de la capitale et considéré comme l’un des meilleurs au poste de défenseur central, le Brésilien a fait ses valises en Thiago Silva, arrivé au terme de son contrat alors que Leonardo était finalement arrivé trop pour l’empêcher de rejoindre Chelsea. « C'était un exemple pour nous tous. Je n'ai pas compris pourquoi le PSG ne l'a pas conservé. C'est une grosse erreur », a d’ailleurs reconnu Alex, ancien partenaire de Thiago Silva à Paris, pour L’Equipe .

Des flops trop coûteux

Mais ce n’est pas tout… D’autres dossiers ne parlent pas en faveur de Leonardo au PSG. Cela vaut notamment pour les nombreux joueurs recrutés pour un prix élevé et avec un salaire démentiel qui ont déçu avec le club de la capitale. Et là, la liste est longue. On est notamment citer Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Rafinha ou encore Idrissa Gueye.

Une gestion des jeunes pointée du doigts

La gestion de Leonardo avec les jeunes du PSG laissaient également à désirer. A l’été 2020, le Brésilien n’avait pas réussi à retenir deux des plus grands talents du club de la capitale : Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Et ces derniers mois, c’étaient les cas de Xavi Simons et Edouard Michut qui cristallisaient toutes les tensions chez les jeunes. Cela a d’ailleurs fini par aboutir à un départ du Néerlandais tandis que le Français, frustré de sa situation, a été prêté à Sunderland.

