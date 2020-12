Foot - Mercato - PSG

PSG : Le nouveau patron, c’est Neymar !

Publié le 7 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Très impliqué ces dernières semaines, Neymar a montré sûr et en dehors du terrain qu'il était le vrai patron du PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar est plu épanoui que jamais au PSG. Et le Brésilien le démontre sur le terrain comme en témoigne sa magnifique prestation contre Manchester United (3-1) qui permet aux Parisiens d'éviter une catastrophe en Ligue des Champions. Mais en dehors du terrain aussi Neymar s'affiche désormais comme un leader. « Je me suis toujours senti leader, depuis mes 17 ans, je n'ai jamais eu besoin d'avoir le brassard pour le sentir. Aujourd'hui je suis une figure du Paris Saint-Germain. Tout ce que je peux faire sur le terrain a un impact sur mes coéquipiers et ce que je veux, c'est les aider, donner le meilleur de moi-même. Je suis un mec très chiant sur le terrain, je suis beaucoup sur mes coéquipiers, mais je suis aussi prêt à accepter les critiques, qu'on soit sur moi aussi. Je ne suis pas intouchable. Tout le monde se bat pour la même chose. Je suis très heureux de pouvoir aider mes coéquipiers », confiait-il toujours à Eleven Sports . Et pour Philippe Sanfourche, plus aucun doute, Neymar est bien le patron du PSG.

«sur le terrain et dans le vestiaire Neymar a joué son rôle de leader»