Mercato - PSG : Messi en grande difficulté après son transfert ?

Publié le 6 octobre 2022 à 12h00

La rédaction

Mercredi, le PSG affrontait le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. Auteur d’une prestation XXL, Lionel Messi a notamment été auteur d’un sublime but. Pourtant, La Pulga avait beaucoup de mal lors de son arrivée à Paris. Juste après la rencontre, Marquinhos est revenu sur le début d’année de l’argentin et sur la suite de la saison.

Après une victoire face à la Juventus et le Maccabi Haïfa, le PSG se déplaçait ce mercredi sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Les deux équipes ont dû se partager les points aux coups de sifflet final, malgré la prestation XXL et le sublime but de Lionel Messi. Juste après la rencontre, Marquinhos est revenu sur l’intégration de La Pulga au sein du groupe parisien.

« Après ce gros changement de contexte, il lui fallait un peu de temps »

Au micro de Canal+ , Marquinhos est revenu sur la première année difficile de Lionel Messi avec le PSG. Le capitaine du club parisien estime qu’il fallait un peu de temps pour La Pulga afin de se sentir plus à l’aise avec l’équipe. « Oui, c’est différent, notamment par ce qu’il fait sur le terrain. Je pense que durant la première saison, après ce gros changement de contexte, il lui fallait un peu de temps. Même les grands joueurs en ont besoin, d’autant plus après autant de saisons dans un club. »

« Aujourd’hui, il se sent beaucoup plus à l’aise »

Le capitaine du PSG a voulu rassurer tout le monde en avouant que Lionel Messi se sentait beaucoup mieux au sein de l’équipe. « Aujourd’hui, il se sent beaucoup plus à l’aise, et l’équipe joue bien. Il évolue dans une position qu’il apprécie et l’avantage. J’espère que Leo Messi va être bon toute la saison et qu’il va nous aider à aller chercher des titres. »

