Mercato - PSG : Marquinhos juge l'évolution du projet QSI depuis son arrivée !

Publié le 9 mars 2021 à 23h45 par La rédaction

Aujourd’hui capitaine du PSG, Marquinhos est un des éléments clés du club de la capitale dans sa conquête de la Ligue des Champions. Le Brésilien se dit même heureux de la tournure que prend le projet parisien ces dernières années.

Après avoir échoué à de nombreuses reprises en Ligue des Champions, le PSG s’est enfin montré à la hauteur des attentes la saison dernière. S’ils n’ont pas gagné la coupe aux Grandes Oreilles, les Parisiens ont atteint la finale de la compétition, une grande première dans l’histoire du club. Néanmoins, le projet des dirigeants du PSG reste toujours de remporter cette Ligue des Champions tant désirée par les supporters bleus et rouges. Ce dernier est en très bonne voie depuis la saison dernière, ce qui a le don de ravir les cadres du vestiaire.

« Nous grandissons et mettons le nom du club au sommet »