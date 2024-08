PSG : Le mercato est terminé, Luis Enrique prépare une grosse surprise

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG s’est renforcé avec quatre nouveaux joueurs que sont Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, et Désiré Doué. Mais Paris ne s’est donc pas attelé au recrutement d’un nouvel avant-centre cet été, et ce malgré la blessure de Gonçalo Ramos. En réalité, Luis Enrique pourrait préparer une belle surprise à ce poste. Explications.

Le mercato estival est terminé pour tous les clubs de Ligue 1. De son côté, le PSG a décidé de poursuivre sa révolution, en enrôlant quatre jeunes joueurs à fort potentiel (Safonov, Neves, Pacho, Doué). Si des recrues sont arrivées afin de renforcer plusieurs lignes, le club de la capitale n’a pas recruté le moindre avant-centre. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Luis Enrique a toujours privilégié de partir sur cette saison avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Pas de nouvel avant-centre au PSG

Mais malheureusement, le Portugais s’est blessé dès le premier match de la saison. Victime d’une fracture de la cheville, le numéro 9 du PSG sera absent pour les trois prochains mois. Cet été, le nom de Victor Osimhen (Naples) est revenu avec insistance, mais comme révélé par nos soins, l’attaquant nigérian n’a jamais été une réelle option pour Luis Enrique.

Luis Enrique va tenter plusieurs options

Pourtant, l’Equipe révèle que plusieurs décideurs du PSG souhaitaient recruter Osimhen cet été. Mais l’Espagnol a obtenu gain de cause, et se prépare désormais à tenter des choses au poste d’avant-centre. Comme prouvé face à Montpellier, Luis Enrique pourrait mettre Marco Asensio à ce poste, mais n’exclut pas de faire appel à Bradley Barcola également. Quoi qu’il en soit, ce dernier souhaite des joueurs « associatifs » en attaque, et privilégie désormais le collectif.