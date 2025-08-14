PSG : Le clan Donnarumma lâche une bombe sur la rupture !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma, c’est terminé. A un an de l’expiration de son contrat, l’Italien a été poussé dehors par Luis Enrique qui a milité pour le recrutement de Lucas Chevalier lorsque Donnarumma refusait de s’aligner sur l’offre revisitée par la direction du PSG. Son agent Enzo Raiola a livré ses vérités.

Gianluigi Donnarumma a pris la porte. Ne parvenant pas à trouver un accord avec la direction du PSG dans le cadre de la prolongation de son contrat qui était discutée depuis plusieurs semaines afin de rallonger sa durée actuelle (juin 2026), le gardien italien et son agent avaient pris une décision claire à l’arrivée du groupe de Luis Enrique aux Etats-Unis pour la Coupe du monde des clubs pendant la première quinzaine de juin : partir à l’expiration de son contrat au PSG dans un an.

«Nous avons communiqué le non-renouvellement à Los Angeles, décidant de rester une année de plus» C’est en effet le choix effectué et expliqué par Enzo Raiola, représentant du gardien transalpin, pendant son intervention sur Sport Mediaset. « Je ne m'attendais pas non plus à une telle situation, surtout avant ce match, celui de Gigio. La Supercoupe d'Europe se joue une fois que l'équipe a remporté la Ligue des champions. Étant donné qu'il a joué un rôle clé dans la victoire en Ligue des champions la saison dernière, je pense que personne n'aurait dû jouer ce match plus que lui. La déception de Gigio vient de cette situation : comme ils nous avaient dit que les conditions ne changeraient pas, nous avons communiqué le non-renouvellement à Los Angeles avant le match contre l'Atlético de Madrid, décidant de rester une année de plus ».