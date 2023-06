PSG : Le boss du vestiaire envoie un message clair à Mbappé

Hugo Chirossel

Alors qu’il a fait savoir au PSG qu’il ne lèvera pas l’option qui lui permettrait de prolonger son contrat d’une année supplémentaire, Kylian Mbappé pourrait s’en aller libre dès la fin de la saison prochaine. Interrogé sur l’avenir de son coéquipier, en marge du match amical entre le Brésil et la Guinée, Marquinhos a exprimé son souhait de le voir rester.

« Est-ce que je vais quitter le PSG ? J'ai déjà répondu, j'ai dit que mon objectif était de rester au PSG, c'est ma seule option pour le moment, je suis prêt à revenir à la reprise . » Présent ce jeudi en conférence de presse avant d’affronter Gibraltar avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a réaffirmé son intention de jouer au PSG la saison prochaine.

Mbappé : Il annonce un «tsunami» au PSG https://t.co/N9maXt178t pic.twitter.com/Omf5zlbZC6 — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Marquinhos veut que Mbappé reste au PSG

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a informé le PSG lundi dernier qu’il ne lèvera pas l’option qui prolongerait son bail d’une saison supplémentaire, jusqu’en 2025. Il pourrait donc partir librement dans un an et les dirigeants parisiens réfléchissent à la possibilité de s’en séparer dès cet été.

« Il appartient au PSG et il veut rester »