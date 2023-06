PSG : L’annonce fracassante du Real Madrid sur le feuilleton Mbappé

Thomas Bourseau

Comme ce fut le cas en 2022 et à l’été 2021, le Real Madrid resterait à l’affût de la moindre opportunité dans le feuilleton Kylian Mbappé pour le mercato estival. Néanmoins, un membre de l’équipe mise en place pour le transfert de Mbappé a lâché un constat terrible sur le PSG.

Kylian Mbappé pourrait bien finir par s’engager au Real Madrid, le club de ses rêves depuis sa plus tendre enfance. Cependant, cela n’a pas été pour 2017, moment où le natif de Bondy a choisi le PSG au moment de quitter l’AS Monaco, ou bien en 2021 lorsque, après l’Euro, Mbappé réclama un bon de sortie au PSG. D’après The Athletic, l’ultime offre du Real Madrid lors du dernier jour du mercato estival dépassait les 222M€ investis par le Paris Saint-Germain pour Neymar, en vain.

Le Real Madrid constamment tenu en échec

Au printemps 2022, Kylian Mbappé semblait se diriger vers un départ libre de tout contrat du PSG pour s’engager au Real Madrid. Néanmoins, à la surprise générale, celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain cette saison, choisissait de prolonger son bail au sein du club de la capitale, au grand dam du Real Madrid. Néanmoins, le feuilleton est relancé depuis lundi et l’envoi du courrier du clan Mbappé au PSG concernant le choix du joueur de ne pas activer la clause présente dans son contrat pour lui permettre de rester jusqu’en juin 2025.

Le Real Madrid s’avoue impuissant : «Ils ne nous ont laissé aucune possibilité»