Ce transfert est bouclé, le PSG peut exulter

Auteur d'une saison énorme avec le Napoli, ponctuée par un titre de Champion d'Italie, le Coréen Kim-Min Jae attire les convoitises. Alors que le PSG s'était un temps intéressé au joueur c'est bien le Bayern Munich qui devrait s'attacher ses services. Une opération qui pourrait bien faciliter l'arrivée de Lucas Hernandez dans le club de la capitale.

Véritable révélation cette saison avec le Napoli, Kim-Min Jae ne poursuivra pas l'aventure en Italie une saison supplémentaire. Homme fort de Luciano Spalletti, le défenseur central s'envole pour découvrir le championnat d'Allemagne.

PSG - Real Madrid : C’est confirmé, Zidane peut tout chambouler pour Mbappé https://t.co/PSRHmVhG4U pic.twitter.com/BgT1dQi9Ph — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Kim-Min Jae a dit oui au Bayern

D'après Foot Mercato , Kim-Min Jae a choisi le Bayern Munich pour continuer sa carrière. D'autres clubs intéressés par son arrivée ont même d'ores et déjà été informés. Le salaire que percevra le Coréen s'élève à 10M€ net par an. Et l'arrivée de Kim-Min Jae au Bayern pourrait permettre au PSG de récupérer Lucas Hernandez.

Lucas Hernandez, arrivée imminente au PSG ?

Au vu de la concurrence au poste de défenseur central, Lucas Hernandez pourrait bien être forcé de quitter le Bayern Munich. À un an de la fin de son contrat, l'international français est ouvert à un départ de Bavière. Malgré la volonté de ses dirigeants de le prolonger ces dernières semaines, le défenseur de 28 ans voit l'étau se resserrer et un transfert se profiler, alors que le PSG l'attend les bras ouverts à Paris.