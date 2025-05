PSG : La signature qui va rendre fou Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En février dernier, Luis Enrique prolongeait de deux saisons au PSG. En revanche, son grand acolyte Luis Campos lui, n’a toujours pas signé de nouveau bail, alors que son contrat le liant à Paris expire à l’issue de cette saison. Alors que le coach espagnol a de nombreuse fois exprimé sa volonté de poursuivre avec le dirigeant portugais, sa non-prolongation pourrait créer des tensions.

L’été du PSG risque d’être extrêmement animé. Après avoir sécurisé les prolongations de contrat de Vitinha, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, et surtout de Luis Enrique, le club de la capitale va devoir gérer deux gros dossiers en interne. Auteur de grosses performances sur ces dernières semaines de compétition, Gianluigi Donnarumma pourrait ainsi signer un nouveau bail avec le PSG. Mais Paris va devoir également se pencher sur le cas de Luis Campos, dont le contrat expire à l’issue de cette saison 2024-2025.

« Je veux qu’il prolonge son contrat avec le PSG »

Si des discussions existent entre les deux parties, aucun accord n’a encore été trouvé entre le PSG et Luis Campos. Pourtant, ce n’est pas l’envie qui manque. En février dernier, le président Nasser Al-Khelaïfi affirmait sa volonté de poursuivre avec le conseiller sportif portugais. « Luis Campos est très heureux à Paris. Je suis très content de ce que fait Luis Campos depuis qu’il est ici. Je veux qu’il prolonge son contrat avec le PSG. Depuis que je suis président, je n’ai jamais ressenti une telle osmose entre un directeur sportif et son entraîneur », expliquait-il.

Le départ de Campos va énerver Luis Enrique ?

Luis Enrique, désormais engagé jusqu’en juin 2027 à Paris, veut lui aussi voir Luis Campos rester au PSG : « J’adorerais que Luis Campos poursuive l’aventure avec nous. J’ai commencé avec lui et j’aimerais finir avec lui aussi », confiait l’entraîneur espagnol début avril. Reste désormais à savoir si les deux camps trouveront un terrain d’entente, alors que dernièrement, Get French Football News a révélé qu’en cas de départ de Campos, le PSG pourrait de nouveau faire appel à Antero Henrique, directeur sportif du club entre 2017 et 2019.