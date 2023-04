PSG : La presse espagnole annonce une catastrophe pour Messi

Arnaud De Kanel

Un temps déterminé à prolonger avec le PSG, Lionel Messi se serait ravisé dans l'optique de signer un retour retentissant au FC Barcelone. Mais pour les mêmes raisons qui l'avaient poussé à quitter la Catalogne, à savoir des difficultés financières, son transfert est compromis. Explications.

La fin est proche entre Lionel Messi et le PSG. Pris en grippe par une partie du Parc des Princes, l'Argentin serait lassé et aimeront couper court à sa collaboration avec le club de la capitale. Son contrat expirera à la fin de la saison et pour l'heure, il ne souhaiterait pas le renouveler. La Pulga discute d'un éventuel retour au Barça mais ça ne sera pas simple.

Le Barça doit vendre pour récupérer Messi

Comme indiqué par le quotidien espagnol Sport ce samedi, les dirigeants du FC Barcelone se sont entretenus avec ceux de la Liga afin de discuter des points qui freinent pour le moment le retour de Leo Messi. Pour entrer dans les clous du fair-play financier, le Barça doit vendre. Problème, les indésirables ne veulent pas s'en aller.

Des joueurs s'opposent à un départ