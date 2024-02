PSG : La photo qui va enflammer le mercato !

Thomas Bourseau

Fidèle à sa réputation, Luis Campos est en quête des pépites qui feront le football de demain. Le conseiller football du PSG l’a prouvé cet hiver en bouclant les transferts des deux jeunes talents brésiliens Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans). Et alors qu’il courtise Leny Yoro (18 ans), Campos a été aperçu avec Luis Enrique côtoyant Yoro samedi soir au Parc des princes. Un cliché qui va mettre le feu aux poudres.

Pendant le mercato hivernal, le PSG a tenté sa chance avec Leny Yoro, défenseur central français de 18 ans, mais pour qui le LOSC a fermé la porte à double tour malgré les intérêts multiples sur le marché des transferts tout en déposant une étiquette de 90M€ selon nos informations exclusives remontant à fin décembre. le10sport.com vous a en outre dévoilé fin janvier que le PSG prévoyait de revenir à la charge pour Leny Yoro à l’issue de la saison.

Le LOSC de Yoro battu par le PSG au Parc des princes

Et samedi dernier, le LOSC de Leny Yoro se déplaçait au Parc des princes pour ce qui était l’un des chocs de la saison en Ligue 1. La rencontre a tourné en la faveur des hommes de Luis Enrique (3-1) qui ont préparé de la meilleure des manières le 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions mercredi soir avec la réception de la Real Sociedad pour le PSG.

Luis Enrique tout sourire avec Luis Campos devant Leny Yoro

Dans le cadre de la rencontre, Leny Yoro a pu croiser Luis Campos et Luis Enrique. Et d’ailleurs, un cliché de ce moment a été pris et va beaucoup faire parler dans les jours, les semaines et les mois à venir en prédiction de l’éventuel transfert de Yoro au PSG. En effet, aux côtés de Luis Campos, Luis Enrique est aperçu tout sourire en regardant Leny Yoro. Une annonce de la volonté du PSG de parvenir à ses fins avec le jeune talent français pour le mercato estival à venir ? Affaire à suivre.