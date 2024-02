Son transfert est annoncé, le PSG se frotte les mains !

Alexis Brunet

Le mercato hivernal vient de s'achever, mais le PSG pense déjà au mercato estival. Le club de la capitale voudrait par exemple recruter Leny Yoro l'été prochain. Bonne nouvelle pour les dirigeants parisiens, le jeune Français ne serait pas parti pour prolonger à Lille, et il se dirige donc vers un transfert en fin de saison.

Contrairement à l’OL, ou bien à l’OM, le PSG n’a pas fait de folies lors du mercato hivernal. Le club de la capitale n’a enregistré que deux arrivées, celles de Lucas Beraldo, et Gabriel Moscardo. Le second ne rejoindra Paris que l’été prochain. Au rayon des départs, Hugo Ekitike et Noha Lemina sont partis en prêt.

Le PSG veut Yoro pour l'été prochain

L'été prochain, il y a de fortes chances pour que le PSG fasse davantage parler de lui sur le mercato. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale cherchera à recruter Leny Yoro. Le jeune défenseur fait partie des priorités de Luis Campos.

Leny Yoro se rapproche d'un départ