PSG : La minute qui a tout changé pour ce transfert

Le PSG a bien fait de ne rien lâcher dans le dossier Randal Kolo Muani. Alors que tout semblait perdu, Nasser Al-Khelaïfi a fait le forcing dans les ultimes instants du mercato et a finalement eu gain de cause. Mais ce transfert s'est joué à rien. L'opération a été bouclée une minute avant la fin du mercato estival. Le PSG peut

Le PSG a tremblé jusqu'à la fin du mercato, mais a finalement obtenu gain de cause dans le dossier Randal Kolo Muani. « C’est effectivement en dernière minute mon transfert ! Je suis très content, très fier d’être ici. Et puis j’ai vu que le Président a fait beaucoup choses pour que je puisse venir et je suis très fier d’être là. C’est un club que je supportais quand j’étais petit, et c’est là où j’ai grandi. C’est ma ville, donc je voulais tout faire pour venir ici » a lâché l'attaquant, qui n'avait pas hésité à réclamer publiquement son transfert au PSG.

PSG : Il monte au créneau pour régler un malaise https://t.co/jqqRHQuTEm pic.twitter.com/Grfj7t3tT1 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Les coulisses de l'opération Kolo Muani dévoilées

Car dans ce dossier, l'Eintracht Francfort s'est, longtemps, montré inflexible. Comme le confirme Le Parisien, le club allemand souhaitait trouver le remplaçant de Kolo Muani avant d'acter son départ. Le profil d'Hugo Ekitike a été évoqué, mais l'attaquant a refusé formellement de quitter la capitale. Une décision, qui a conduit l'Eintracht Francfort à stopper les négociations quelques heures avant la fin du mercato.

A une minute près, c'était terminé