PSG : La grosse signature réclamée par le vestiaire !

Alexis Brunet

Si le PSG va au bout en Ligue des champions cette saison, il le devra en grande partie à Gianluigi Donnarumma. L’Italien est devenu décisif dans les matches importants et il a plusieurs fois sauvé son équipe. Il ferait d’ailleurs l’unanimité dans le vestiaire qui espère fortement que le portier va prolonger son contrat à Paris.

Mardi dernier contre Arsenal, en demi-finale aller de Ligue des champions, le PSG a acquis un précieux succès 1-0. Le club de la capitale a donc un pied en finale de C1, et si Ousmane Dembélé n’est pas étranger à cela, Gianluigi Donnarumma l’est tout autant.

Encore un grand match de Donnarumma

Contre Arsenal, Ousmane Dembélé a été le seul buteur du PSG, mais Gianluigi Donnarumma a plus d’une fois sauvé le club de la capitale. Le portier italien a multiplié les arrêts décisifs, et cela n’est pas la première fois que cela arrive cette saison en Ligue des champions. Le joueur de 26 ans avait aussi impressionné lors des matches retour contre Liverpool et Aston Villa.

Le vestiaire pousse pour la prolongation de Donnarumma

Gianluigi Donnarumma prouve donc enfin qu’il est un gardien de très haut niveau et cela est apprécié à Paris. L’Italien ferait l’unanimité dans le vestiaire du PSG selon Le Parisien, et ses coéquipiers pousseraient d’ailleurs pour qu’il prolonge. Dernièrement, Achraf Hakimi avait notamment déclaré : « On sait que c’est l’un des meilleurs gardiens du monde, on est heureux qu’il soit au PSG et on souhaite qu’il reste avec nous le plus longtemps possible. » En espérant que le message soit passé…