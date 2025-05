L'OM a recruté le joueur parfait !

La rédaction

Recruté librement par l’OM en septembre, Adrien Rabiot s’impose comme une pièce maîtresse du collectif de Roberto De Zerbi. Repositionné plus haut sur le terrain, l’international français brille par son efficacité et son volume de jeu. Une adaptation express saluée par Bixente Lizarazu, mais l’avenir du milieu olympien dépendra d’une qualification en Ligue des champions.

Adrien Rabiot est arrivé en septembre à l’OM, libre de tout contrat. L’ancien joueur du PSG, accueilli en rockstar par les supporters marseillais, s’est très rapidement adapté à son nouvel environnement. Repositionné derrière l’attaquant par Roberto De Zerbi, l’international français occupe désormais un rôle plus offensif qui lui convient parfaitement. Le milieu de terrain de l'OM cumule 8 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances qui ont ravi les supporters et les observateurs, notamment Bixente Lizarazu.

Lizarazu conquis par Rabiot

L’ancien défenseur passé par l’OM a loué les prestations d’Adrien Rabiot pour Téléfoot, ce dimanche :

«Il est complet, il a la capacité à faire les efforts défensifs et offensifs. Il peut se projeter. À Marseille, il le fait parce qu’il y a une carence. Il n’a pas les joueurs autour de lui pour faire ce qu’il fait sur le plan offensif. C’est pour cela qu’il est dans un positionnement un peu plus haut, où il crée le lien entre la défense et l’attaque. Il est très efficace. Après, c’est sa force mentale qui m’impressionne beaucoup. Il s’est parfaitement relevé de la mauvaise réception à Paris. Ce qu’il fait avec Marseille est de très, très bonne qualité.»

L’OM doit se qualifier en LDC

Un élément clé que Roberto De Zerbi voudra absolument conserver à l’issue de la saison. Mais ce choix ne dépend pas que de lui. Si Adrien Rabiot semble s’épanouir à Marseille, l’ancien milieu de la Juventus a laissé entendre à plusieurs reprises qu’une qualification pour la Ligue des champions serait essentielle à la poursuite de son aventure à l'OM.