PSG : La femme de Lionel Messi a déjà tranché pour son avenir

Le feuilleton Lionel Messi s'emballe. Le PSG n'est plus certain de pouvoir le prolonger et certaines équipes reprennent espoir dans ce dossier. C'est notamment le cas de l'Inter Miami, qui a officialisé son intérêt par le biais de Phil Neville, son entraîneur. Et entre Paris et la Floride, la femme du joueur, Antonella, aurait une préférence.

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi est sous le feu des projecteurs. En France, en Espagne et aux Etats-Unis, son avenir fait les gros titres de l'actualité. A coup sûr, l'international argentin sera l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG souhaite sécuriser son avenir et prolonger son contrat d'une saison. Mais selon les dernières rumeurs, le joueur ne serait plus aussi sûr de vouloir étirer son bail. Selon L'Equipe , Messi et sa famille seraient, de plus en plus, tentés par un départ, notamment à l'Inter Miami.

Mercato : Le PSG, un déchirement pour la famille Messi https://t.co/QCbeGZii7X pic.twitter.com/YXPWGAlfeO — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

L'Inter Miami officialise son intérêt

Entraîneur de la franchise américaine, Phil Neville a confirmé son intérêt pour Messi. « Je ne vais pas le nier [et dire] qu'il n'y a pas de vérité dans la spéculation selon laquelle nous sommes intéressés par Lionel Messi et Sergio Busquets. On veut attirer les meilleurs joueurs du monde dans ce club. Messi et Busquets sont les deux qui se distinguent le plus ces dernières années. Ce sont de grands joueurs qui apporteraient encore beaucoup à cette organisation. Pour la MLS, ce serait un game-changer » a confié le technicien.

La femme de Messi adore Miami