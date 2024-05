PSG : La décision à 15M€ qui va faire capoter le rêve d’Al-Khelaïfi !

Thomas Bourseau

Luis Enrique est contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2025, mais à ce jour, il n’est pas question d’une éventuellement prolongation pour le coach espagnol. Le président du Paris Saint-Germain, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, cultiverait le désir d’un jour offrir les clés de l’effectif à un ancien de la maison : Thiago Motta. Mais la Juventus va reporter ce rêve. Explications.

Nasser Al-Khelaïfi n’a pas oublié Thiago Motta. L’Italien a été l’une des premières stars à faire confiance au projet QSI mis en place par les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain à leur arrivée à l’été 2011. Seulement six mois plus tard, Motta quittait l’Inter pour le club de la capitale et y est resté jusqu’au mercato estival de 2018 et son départ à la retraite.

Nasser Al-Khelaïfi rêve de Thiago Motta sur le banc du PSG ?

Reconverti entraîneur, Thiago Motta fait un travail remarqué à Bologne depuis deux saisons et, grâce aux performances de son effectif pendant l’exercice qui va s’achever vendredi soir en Serie A pour le club d’Emilie-Romagne sur la pelouse du Genoa, le FC Bologne participera à la prochaine édition de la Ligue des champions. Mais semble-t-il sans Motta que Nasser Al-Khelaïfi semblerait rêver de faire de lui l’entraîneur du PSG à l’avenir comme L’Équipe le confiait au printemps 2023.

Thiago Motta à la Juventus pour un deal à 15M€ !

A en croire les informations de Fabrizio Romano, le suspense n’est plus pour l’avenir de Thiago Motta. Il ne vivra pas la Ligue des champions avec Bologne puisqu’il serait sur le point de s’engager en faveur de la Juventus pour les trois prochaines saisons au cours desquelles il percevrait des revenus annuels un tantinet en dessous de la barre des 5M€ nets. Un deal à 15M€ semble donc être responsable de la fin ou plutôt du report du rêve de Nasser Al-Khelaïfi au PSG.