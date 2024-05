Mercato - PSG : Al-Khelaïfi se fait engueuler pour un transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG en avait surpris plus d’un lors du dernier mercato estival en décidant de ses séparer de Marco Verratti, vendu au club qatari d’Al-Arabi pour 45M€. Javier Tebas, le président de la Liga, explique d’ailleurs avoir eu une discussion assez cash avec Nasser Al-Khelaïfi sur la nature de ce transfert.

Après avoir porté pendant onze ans (2012-2023) les couleurs du PSG et être devenu une figure incontournable du projet QSI, Marco Verratti a été contraint de changer d’air l’été dernier. Poussé vers la sortie par Luis Enrique qui ne comptait pas sur lui pour l’avenir du PSG, le milieu de terrain italien a donc été vendu au club qatari d’Al-Arabi dans le cadre d’un transfert à 45M€.

Mercato : Le PSG tente un transfert à 20M€ en Ligue 1 https://t.co/Dhtak2PZyu pic.twitter.com/3iUPHodTq0 — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Tebas choqué par le prix de Verratti

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Javier Tebas a pointé du doigt cette opération entre le PSG et le Qatar pour Verratti : « J’en avais discuté avec Nasser Al-Khelaïfi, mais ce que nous nous disons reste confidentiel. C’est vrai qu’à ce moment-là, je lui ai affirmé que le prix auquel il a été vendu n’était pas le prix de marché, et je continue de le penser », indique le patron de la Liga.

« Je ne veux plus en faire un sujet »