PSG : Kylian Mbappé enflamme Twitter, un club tente de le recruter !

Juste après la déclaration très contestée de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane, Kylian Mbappé a taclé ouvertement le président de la FFF sur son compte Twitter. En réponse au tweet de l’attaquant français, le club de Sochi a envoyé un appel du pied plus qu’étonnant au meilleur buteur de la dernière Coupe du monde.

Après une Coupe du monde éblouissante où il a inscrit huit buts, Kylian Mbappé a fait son retour au PSG. Buteur contre Strasbourg, l’international français a ensuite profité d’une semaine de vacances avec Achraf Hakimi, son coéquipier et ami. Mais pas de quoi l’éloigner des terrains très longtemps et surtout de ce qui se passe sur la planète football. En témoigne sa réaction à la déclaration de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane…

Mbappé tacle Le Graët

Sur son compte Twitter , Kylian Mbappé a lâché une réponse plus que sèche au président de la FFF : « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… ». Une punchline qui aura généré 1M de likes… et une réponse très inattendue.

Почему трубку не берешь' — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 11, 2023

« Pourquoi ne prends-tu pas le téléphone '