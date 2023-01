OM : Les 5 transferts marquants de l’ère McCourt en janvier

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Depuis la prise de fonction de Frank McCourt à l’OM, le club marseillais a réalisé quelques gros coups sur le mercato hivernal… avec plus ou moins de réussite. De la belle affaire Morgan Sanson au retour de Dimitri Payet en passant par le flop Patrice Evra, retour sur les 5 transferts marquants de l’ère McCourt en janvier.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a seulement dix jours mais l’OM s’est déjà activé. Lundi, le club olympien a officialisé l’arrivée de Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame. Un joli coup de la part de Pablo Longoria, à condition que l’international ukrainien confirme les espoirs placés en lui. Avant Malinovskyi, l’OM a réalisé d’autres transferts marquants lors du mercato hivernal.

La belle affaire Sanson, le flop Evra

Morgan Sanson est l’un d’eux. A l’hiver 2017, le milieu du MHSC s’engage avec Marseille pour un montant avoisinant les 12M€ et confirmera directement son statut de meilleur passeur de Ligue 1. Sanson sera ensuite l’un des hommes forts d’André Villas-Boas lors de la deuxième place obtenue en 2020, avant de quitter l’OM pour rejoindre Aston Villa. Une belle affaire pour Pablo Longoria qui s’en est séparé pour 15M€. Patrice Evra est arrivé lors du même mercato. Hormis son but contre l’OGC Nice, l’ancien joueur de Manchester United a surtout fait parler de lui pour ses largesses défensives. Il se fera licencié de l’OM après avoir asséné un coup de pied à un supporter. Une triste fin pour Patrice Evra qui ne retrouvera jamais son niveau d’antan.

Le grand retour de Payet

Dimitri Payet, lui aussi arrivé en 2017, est sans aucun doute le coup hivernal le plus marquant des années McCourt. Parti un an et demi plus tôt à West Ham, Payet était revenu à l’OM pour 30M€. Derrière, l’international français deviendra le capitaine du club olympien. Même s’il a eu du mal sur certains saisons, Dimitri Payet a marqué les esprits, notamment en 2018 avant la Coupe du monde ou encore avec Jorge Sampaoli.

Balotelli et Milik : à la recherche du «grantatakan»

Réclamé pendant tout l’été 2018, Mario Balotelli est arrivé six mois plus tard. Un rêve qui aura mis du temps à se concrétiser… et n’aura pas duré bien longtemps. Mais pendant six mois, Mario Balotelli a fait ce que tout le peuple marseillais attendait de lui : marquer des buts. L’histoire se terminera l’été suivant. Deux ans plus tard, Arkadiusz Milik arrive dans les mêmes conditions que Mario Balotelli. L’OM va mal et a besoin d’un buteur. Un rôle que le Polonais endossera sans trembler, même s’il a connu quelques blessures qui l’ont tenu écarté des terrains. L’année suivante, Milik ne trouvera jamais vraiment sa place avec Jorge Sampaoli et finira par quitter l’OM juste après l’arrivée d’Igor Tudor.