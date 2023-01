Catastrophe au PSG, Zidane appelé à la rescousse ?

Arthur Montagne

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane sait désormais qu'il ne sera pas sélectionneur de l'équipe de France avant 2026, date de l'échéance du nouveau contrat de Didier Deschamps. Par conséquent, l'ancien numéro 10 des Bleus peut désormais se projeter sur un nouveau projet. Et le PSG ferait partie de ses plans en cas d'élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

Bien malgré lui, Zinedine Zidane s'est retrouvé au cœur de la polémique pour ces derniers jours suite aux propos de Noël Le Graët. Mais rapidement, c'est l'avenir du numéro 10 de l'équipe de France qui va faire parler. Et pour cause, avec la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026, Zidane va désormais devoir patienter au moins trois ans et demi pour devenir sélectionneur des Bleus.

En cas d'élimination contre le Bayern, le PSG pourrait miser sur Zidane

C'est la raison pour laquelle, la possibilité de voir Zinedine Zidane retrouver un banc de touche prend de l'ampleur. Et selon les informations d'Eduardo Inda, le PSG fait toujours partie des options. « Si Galtier échoue en Ligue des champions contre le Bayern, le remplaçant immédiat sera Zinedine Zidane », lance le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito .

Zidane a d'autres options

Autrement dit, si le PSG est éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Zinedine Zidane pourrait être appelé à l'aide pour remplacer Christophe Galtier. Néanmoins, d'autres options s'offrent à l'ancien numéro 10 des Bleus à l'image de la possibilité de prendre la succession de Tite au Brésil. Et Zidane n'attendra peut-être pas de connaître le résultat du PSG en C1 pour trancher.