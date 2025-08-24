PSG - Kvaratskhelia : Son agent lâche une menace sur le mercato, il part dans un autre club !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En janvier dernier, le PSG n'avait pas hésité à lâcher 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Un transfert qui n'avait clairement pas été du goût du Napoli, à commencer par le président du club italien Aurelio De Laurentiis. Ce dernier raconte même la façon dont l'agent du Géorgien l'a menacé afin de pouvoir être transféré vers le PSG.

De Laurentiis revient sur le départ de Kvaratskhelia « J’ai dû vendre Kvaratskhelia parce que son agent a menacé d’invoquer l’article 17 (un article relatif à la capacité d’un joueur de se libérer unilatéralement de son contrat avec un club, contre une compensation) », a-t-il confié dans les colonnes du Corriere della Serra avant de poursuivre.