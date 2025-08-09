PSG - «Je mets ma main à couper» : Malaise pour le prochain transfert ?

Alexis Brunet

Très prochainement, le Parc des princes pourrait perdre l’un de ses chouchous avec Gianluigi Donnarumma. L’Italien qui est rentré dans le cœur des supporters parisiens avec sa très bonne saison en Ligue des champions va normalement céder sa place à Lucas Chevalier. Malgré cet amour des fans du club de la capitale envers l’ancien joueur de l’AC Milan, le futur ancien Lillois devrait très bien être accueilli selon Jérôme Alonzo.

Lors de son arrivée à Paris en 2021, Gianluigi Donnarumma débarquait dans la peau d’un jeune gardien très prometteur. Mais lors de ses débuts au PSG, l’Italien était loin de mettre tout le monde d’accord, surtout que Keylor Navas avant lui faisait du très bon travail. Mais au fur et à mesure des années, le champion d’Europe a finalement fait l'unanimité, notamment après une dernière campagne de Ligue des champions époustouflante.

Chevalier va remplacer Donnarumma Malheureusement, à partir de la saison prochaine, les supporters du PSG ne pourront plus compter sur Gianluigi Donnarumma pour garder la cage du club de la capitale. En effet, ce dernier est plus que jamais sur le départ, car Luis Campos a mis la main sur Lucas Chevalier, qui arrive en provenance de Lille pour 55M€ bonus compris.