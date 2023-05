PSG : Jackpot avec Messi, un plan secret fait tout basculer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A bientôt 36 ans, Lionel Messi s’apprête à connaître le deuxième mouvement de sa carrière sur le mercato, lui dont le départ du PSG semble inéluctable. Le FC Barcelone ne s’en cache plus et souhaite rapatrier l’attaquant argentin. Une ambition sportive, mais pas seulement. Après enquête, le club culé serait persuadé de pouvoir toucher le jackpot en récupérant La Pulga…

Le temps n’est plus à la réserve ni à la prudence en Catalogne. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone multiplie en effet les appels du pied en direction de Lionel Messi, les Blaugrana étant désormais conscients qu’une prolongation au PSG semble exclue. « Nous allons tout faire pour le ramener », avançait la semaine dernière le président Joan Laporta une fois le titre acquis en Liga. « Je veux qu'il revienne , appuyait quant à lui le vice-président du club culé Rafa Yuste ce week-end. En tant que Culé moi-même, pour tout ce qu'il a donné au club, parce qu'il est issu du centre de formation et pour la relation que nous avons toujours eue. Les belles histoires doivent bien se terminer. Nous serions tous ravis s'il décidait de revenir. » Le FC Barcelone cherche à renouer son histoire d’amour avec Lionel Messi après une rupture brutale à l’été 2021, causée par les problèmes financiers rencontrés par l'écurie blaugrana. Un moyen de conclure comme il se doit l’aventure catalane de La Pulga et de profiter de ses derniers exploits sur un terrain, mais pas seulement.

L’étude qui incite le FC Barcelone à boucler le dossier Messi

Si le FC Barcelone est actuellement bloqué dans le dossier, Joan Laporta attendant le feu vert de la Liga concernant son plan de viabilité afin de passer concrètement à l’action pour Lionel Messi, le retour de la star argentine pourrait à terme renflouer considérablement les caisses. C’est en tout cas ce qu’indique un rapport interne visant à connaître les retombées économiques d’un retour du septuple Ballon d’Or près du Camp Nou. D’après les chiffres publiés par le quotidien Sport , le Barça pourrait empocher 230M€ par an de revenus s’il parvenait à rapatrier Leo Messi durant l’été.

Le Barça vise 150M€ de plus avec les sponsors

Alors que Xavi verrait d’un très bon œil l’idée de pouvoir retrouver son ancien coéquipier sur un plan sportif, les deux hommes étant toujours en contact comme l’annonce Mundo Deportivo , Joan Laporta se frotte quant à lui les mains à l’idée de pouvoir gonfler les comptes avec son ancien numéro 10. Dans son étude, le FC Barcelone estime pouvoir attirer de nouveaux sponsors et récupérer ainsi 150M€, un chiffre calculé en tenant compte notamment de l’augmentation des revenus du PSG due au recrutement de Lionel Messi il y a deux ans, avec une hausse des gains liés au sponsoring avoisinant 13% la saison dernière. La vente de maillots avait également explosé, 60% d’entre eux portant un flocage au nom de Messi avec son n°30.

Un impact sur la billetterie est attendu

Le FC Barcelone compte donc en profiter, et mise aussi sur le natif de Rosario pour remplir ses tribunes. Une baisse significative de spectateurs avait été constatée suite au départ du capitaine de l’Argentine en 2021, des chiffres revus à la hausse grâce à l’arrivée de Robert Lewandowski et aux résultats positifs. La saison prochaine, le FC Barcelone quittera provisoirement le Camp Nou, en travaux, et accueillera ses adversaires sur la pelouse du stade olympique de Montjuic, pouvant accueillir environ 55 000 personnes. On estime qu’une arrivée de Lionel Messi serait un facteur de motivation supplémentaire pour inciter les fans et les curieux à faire le déplacement jusqu’à la nouvelle enceinte provisoire du FC Barcelone, avec un bénéfice calculé de 80M€. En plus de ces revenus, les dirigeants pensent pouvoir gagner 100M€ nets dans l’opération, et ce en tenant compte des 25M€ bruts correspondant aux émoluments annuels du joueur, en rappelant que celui-ci débarquerait libre de tout contrat. A Barcelone, il n’y a ainsi aucune hésitation quant au fait de rappeler Lionel Messi, mais il faut pour cela réduire au préalable la masse salariale de 200M€. Une équation pas simple à régler.