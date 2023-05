PSG : Il passe à l’action pour Messi, son mercato s’emballe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lionel Messi vit probablement ses derniers moments sous les couleurs du PSG. Le contrat de l’Argentin arrive à expiration et une prolongation semble aujourd’hui très loin de voir le jour. Le FC Barcelone est officiellement positionné pour l’accueillir, et Xavi mettrait du sien pour voir son ancien coéquipier débarquer.

Ce dimanche, Lionel Messi a sans doute connu l’un de ses derniers matches avec le PSG contre l’AJ Auxerre. Le champion du monde argentin arrive en effet à la fin de son engagement avec la formation parisienne, et aucune prolongation n’est d’actualité. Après deux saisons, Messi s’apprête donc à quitter la capitale, et une destination tient la corde pour son avenir.

Vers un retour au Barça

Le FC Barcelone ne s’en cache plus et multiplie les appels du pied à Lionel Messi, pas insensible à cet intérêt. Le septuple Ballon d’Or serait en effet nostalgique de sa vie en Catalogne et se verrait bien faire son retour, si les finances du club culé le permettent. Le Barça attend la réponse de la Liga sur son plan de viabilité.

Xavi discute avec Messi depuis plusieurs mois