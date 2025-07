PSG : Jackpot à 120M€ avec ce transfert ?

Lors du dernier mercato estival, le PSG a offert un chèque d'environ 60M€ à Benfica pour finaliser le transfert de Joao Neves. Selon Pierre Ménès, le prix de l'international portugais aurait doublé cette saison. Ainsi, à en croire le journaliste français, le milieu de terrain de 20 ans vaudrait près de 120M€ aujourd'hui.

Tombé sous le charme de Joao Neves , qui réalisait des merveilles à Benfica , le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a fait le nécessaire pour le recruter. En effet, l'écurie rouge et bleu a dépensé près de 60M€ pour arracher le milieu de terrain de 20 ans au club basé à Lisbonne .

Dès sa première saison au PSG , Joao Neves est devenu une pièce maitresse de Luis Enrique . En effet, l'international portugais est monté peu à peu en puissance au fil des mois, jusqu'à devenir un titulaire incontestable et incontesté à Paris . D'ailleurs, Joao Neves a été l'un des grands artisans du premier sacre de l'histoire du PSG en Ligue des Champions.

«Neves a peut-être doublé sa valeur»

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès n'a pas tari d'éloges à l'égard de Joao Neves. Selon le journaliste français, le Portugais a doublé son prix depuis sa signature au PSG. « Je suis bluffé par João Neves. Je trouvais que c’était cher payé à ce moment-là, et force est de constater que je me suis trompé. Aujourd’hui, Neves a peut-être doublé sa valeur. C’est un joueur qui est d’une activité physique incroyable, et surtout quelle lucidité. Il a cette capacité qu’avait Marco Verratti au niveau de la récupération, mais ce côté perforant que Marco n’avait pas. Avec Vitinha, c’est une paire qui est au PSG pour très longtemps », a jugé Pierre Ménès. Reste à savoir jusqu'où ira Joao Neves avec le PSG, étant engagé jusqu'au 30 juin 2029.