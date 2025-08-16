PSG : Ils se mettent d'accord, transfert imminent d'un attaquant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour au PSG cet été après son retour de prêt de la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani ne devrait pas faire long feu comme attendu. Pas dans les plans de jeu de Luis Enrique, il avait réussi à se relancer en Italie. L'attaquant français s'est montré suffisamment convaincant pour que les dirigeants italiens aient envie de le recruter à nouveau. Et l'opération pourrait être conclue rapidement car la Juve va boucler le transfert de Douglas Ruiz.

Dans le viseur de la Juventus de Turin pour cet été, Randal Kolo Muani n'a pas encore quitté la capitale malgré le début de la saison. Le club italien ne roule pas sur l'or et l'opération est un peu difficile à finaliser, le PSG demandant environ 50M€ pour son attaquant. Une somme importante qui pourrait être apportée grâce à la vente de Douglas Luiz à Nottingham Forest. La Juve a trouvé un accord pour le transfert du joueur en Angleterre.

La Juve boucle un transfert avant Kolo Muani En réussissant à marquer les esprits dès ses premières minutes sous le maillot de la Juventus, Randal Kolo Muani a réussi à susciter les convoitises. Le Français de 26 ans a également envie de retrouver le club italien et l'opération pourrait être bouclée prochainement. D'après les informations de La Gazzetta, un accord définitif est attendu prochainement avec Nottingham Forest pour le transfert de Douglas Luiz. Un accord avec le joueur est déjà annoncé. Cela aiderait grandement la Juve dans sa quête de recruter Kolo Muani.