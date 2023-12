PSG : Il vide son sac après avoir été viré par le Qatar !

Axel Cornic

Désormais au Bayern Munich, Thomas Tuchel est revenu sur son expérience sur le banc du Paris Saint-Germain, qui est allée du 1er juillet 2018 au 23 décembre 2020. L’Allemand a notamment évoqué la différence qu’il peut y avoir dans le quotidien parisien et celui dans un autre grand club européen.

A Paris, tout est différent. Depuis le début du projet QSI, c’est une phrase qu’on entend souvent et les nombreux coachs qui se sont succédé sur le banc du PSG ont pu en faire l’expérience. C’est le cas de Thomas Tuchel, qui avait notamment confié : « Au cours des six premiers mois, je me suis dit : Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports ? ».





« À Paris, les règles sont complètement différentes qu’ici »

Le technicien allemand en a remis une couche tout récemment, lors d’un entretien accordé à Bild . « J’avais un état d’esprit très allemand où l’on tire beaucoup de certaines règles. Un certain comportement qui devrait toujours être présent. Mais il existe différentes manières de constituer une équipe » a déclaré Thomas Tuchel, au sujet du PSG. « À Paris, par exemple, les règles sont complètement différentes qu’ici. Cela m’aide à mieux comprendre mes joueurs ».

« Vous ne savez pas à quoi nous avons dû faire face à Paris ! »