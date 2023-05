PSG : Il tente de plomber un transfert à 150M€, Mbappé va s’énerver

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG sera en quête d'un nouvel avant-centre, notamment dans l'optique d'épauler au mieux Kylian Mbappé. C'est ainsi que le club de la capitale fait partie des prétendants pour le transfert de Victor Osimhen. Néanmoins, Naples ne l'entend pas de cette oreille et va faire tout son possible pour prolonger son attaquant dont le contrat court jusqu'en 2025.

Après une saison poussive, le PSG s'apprête à réaliser un gros mercato qui devrait notamment passer par le transfert d'un avant-centre de haut niveau. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, à l'image de celle menant à Victor Osimhen, auteur d'une grande saison à Naples.

Le PSG boucle une signature, ça gronde déjà dans le vestiaire https://t.co/dWnzJO6PaL pic.twitter.com/t5BsR2p7Dh — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Le PSG à fond sur Osimhen ?

En effet, depuis plusieurs semaines, le nom de l'international nigérian semble en bonne place sur la short-list du PSG. Il Mattino révélait même que le club de la capitale est prêt à offrir 10M€ par an à l'ancien buteur du LOSC. Néanmoins, Naples a fixé un prix démentiel pour son joueur qui ne sera pas vendu à moins de 150M€.

Naples veut le prolonger