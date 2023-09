PSG : Il plombe son transfert à la dernière minute, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Alors que le mercato a fermé ses portes dans plusieurs pays, le PSG a considérablement dégraissé son effectif cet été. Mais le club de la capitale voudrait toujours boucler quelques départs. La direction parisienne souhaiterait notamment se séparer de Julian Draxler. Ce dernier aurait d'ailleurs fait capoter son transfert en Arabie Saoudite à la dernière minute. Et on sait désormais pourquoi.

Cet été, le PSG a considérablement dégraissé son effectif. Le club de la capitale s’est séparé de quelques stars, comme Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos, mais pas seulement. Plusieurs indésirables ont également quitté la formation parisienne, comme Abdou Diallo, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Timothée Pembélé ou encore Colin Dagba. Juan Bernat, El Chadaille Bitshiabu et Renato Sanches ont également fait leur valises et sont partis de chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG poursuit son opération dégraissage

Mais le PSG n’en aurait pas terminé avec son opération dégraissage. Marco Verratti devrait signer au Qatar dans les prochaines heures, et la direction parisienne souhaite encore se séparer de Julian Draxler. Revenu de son prêt à Benfica, qui s’est avéré peu concluant, le joueur de 29 ans a été invité à se trouver un nouveau club. Mais jusqu’à présent, le PSG n’a pas trouvé preneur pour le champion du monde 2014. Ce dernier aurait d’ailleurs fait capoter son transfert à la dernière minute alors qu’il était convoité en Arabie Saoudite.

Julian Draxler a fait tomber son transfert à l'eau