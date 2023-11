PSG : «Il ne serait pas venu», il dévoile les coulisses de ce transfert

Axel Cornic

A la recherche d’un véritable attaquant de pointe cet été, le Paris Saint-Germain a multiplié les pistes avant de finalement se tourner vers Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Pour ce dernier c’est un retour express en Ligue 1, qu’il avait quitté libre à l’été 2022 pour tenter l’expérience avec l’Eintracht Francfort.

Surprise au FC Nantes, ce n’est qu’en Allemagne que Randal Kolo Muani a véritablement pu exprimer toute l’étendue de son talent. Le polyvalent attaquant a en effet rapidement gravi les échelons avec l’Eintracht Francfort, ce qui lui a notamment valu une convocation par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar.

Kolo Muani, une exigence d’Al-Khelaïfi ?

Cette compétition a tout changé pour Kolo Muani, qui en quelques semaines est passé au rang de star internationale. Le président Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs eu un véritable coup de cœur pour lui, puisque plusieurs sources ont confirmé que c’est bien lui qui serait derrière son arrivée au PSG. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Luis Campos semblait viser d’autres objectifs comme Victor Osimhen ou encore Marcus Thuram.

« Tous les gros clubs en Europe étaient sur lui »