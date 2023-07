PSG : Il l'annonce, c'est terminé pour Mbappé

Jean de Teyssière

Le feuilleton de l'été sera sans aucun doute celui concernant Kylian Mbappé. Le crack de Bondy a surpris son monde en envoyant une lettre au PSG pour lui indiquer qu'il ne prolongera pas son contrat avec le club de la capitale, qui court jusqu'au 30 juin 2024. Le Real Madrid est donc forcément à l'affût et pour Florent Malouda, vice-champion du monde en 2006, son départ dans le club madrilène est inéluctable, mais pas cet été.

L'avenir de Kylian Mbappé semble être entre ses propres mains. Depuis qu'il est enfant, il regarde les exploits du Real Madrid avec l'envie d'y jouer un jour. Proche d'y aller en 2021, il avait finalement prolongé avec le PSG, ayant confiance au projet parisien, visant à tout faire pour remporter la Ligue des Champions. Mais deux éliminations successives en huitièmes de finale semblent avoir eu raison de la volonté de « Kyks » de rester au club...

« Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il se retrouve à Madrid »

Dans une interview accordée au journal britannique The Sun , Florent Malouda, ancien joueur de l'équipe de France et de Chelsea, a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé : « Pour moi, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il se retrouve à Madrid. Il a cette envie de porter le maillot blanc, parce qu’il aimait l’équipe quand il était jeune. Il a eu l’opportunité d’aller au Real Madrid et il a renouvelé (l’année dernière) son contrat, donc cela ne me surprendrait pas s’il parvenait à trouver un accord avec le PSG. »

Le PSG va devoir lâcher 105M€ ! https://t.co/5dVdTIEtZG pic.twitter.com/t5HiIYOxVI — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

« Je serais très surpris s'il partait cet été »