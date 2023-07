Panique au PSG, Pogba va plomber son mercato

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain souhaite se renforcer à tous les postes, encore plus en attaque avec le départ de Lionel Messi et les doutes autour de Neymar et Kylian Mbappé. Ainsi, Luis Campos souhaiterait profiter de la crise qui frappe la Juventus pour arracher deux des plus grandes stars de l’équipe avec Federico Chiesa et Dusan Vlahovic... mais Paul Pogba pourrait bien compliquer les choses.

La Serie A semble être le terrain de chasse préféré de Luis Campos en ce mercato estival. Après Milan Skriniar qui est désormais libre de tout contrat, le PSG lorgnerait en effet plusieurs stars du championnat italien, avec notamment Victor Osimhen. Mais le dirigeant portugais regarderait notamment du côté de Turin...

Mercato : Il débarque au PSG et lâche un message poignant https://t.co/B4a5eDBwON pic.twitter.com/7BtzzIwpZc — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

La Juventus est dans le mal

Aux prises avec la justice, la Juventus s’est en effet retrouvée dans une situation plus que délicate. Pas de Ligue des Champions, encore moins de Ligue Europa ou encore de Ligue Europa Conference, que les Bianconeri ne souhaiteraient pas disputer après un pacte avec l’UEFA. Tout ça est surtout synonyme d’une énorme perte d’argent, qui oblige le club à sacrifier au moins un très gros joueur de son effectif.

Le PSG aimerait récupérer Chiesa et Vlahovic

Ainsi, les principaux candidats sont Dusan Vlahovic et Federico Chiesa, les joueurs avec les plus grosses valeurs marchandes de l’effectif. Une situation qui n’a pas échappé à Luis Campos, qui selon plusieurs médias transalpins souhaiterait recruter l’ailier italien comme l’attaquant serbe. Ce dernier serait d’ailleurs un choix parfait pour le rôle de numéro 9, qui manque cruellement au PSG.

Mais Pogba pourrait tout changer