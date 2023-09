PSG : Il déballe tout sur son transfert, la raison est inattendue

Amadou Diawara

Cet été, Abdou Diallo a quitté le PSG pour s'engager en faveur d'Al Arabi. Interrogé sur son transfert, l'international sénégalais a expliqué pourquoi il avait accepté de migrer vers le Qatar. Comme l'a avoué Abdou Diallo, il a signé à Al Arabi pour assumer son rôle de premier garçon dans sa fratrie.

Après quatre saisons au PSG, Abdou Diallo a fait ses valises cet été pour rejoindre Al Arabi. A seulement 27 ans, le défenseur sénégalais a décidé de quitter l'Europe pour tenter une nouvelle aventure au Qatar. Lors d'un entretien accordé au podcast ASAC , Abdou Diallo a expliqué son choix.

«Le Qatar s’est présenté comme un cheveu sur la soupe»

« Le Qatar s’est présenté comme un cheveu sur la soupe, je ne m’étais pas du tout projeté là-bas. Mon petit frère avait signé là-bas un mois plus tôt, c’est un sacré argument en plus. L’année dernière, je ne l’ai pas vu du tout. Il y a des choses qui sont plus importantes que le football dans la vie, il faut dire la vérité. Je suis très content d’avoir ce rapprochement familial » , a confié Abdou Diallo avant d'en rajouter une couche.

«Je ne peux pas penser qu’à ma tronche»