Fiasco au RC Lens, les raisons sont dévoilées

Jean de Teyssière

Ce dimanche, Stijn Spierings ne sera pas présent dans les tribunes du stade Bollaert-Delelis de Lens pour assister au match contre le Toulouse Football Club. Recruté cet été par le club nordiste, le Néerlandais vivra ce match en tant que...joueur toulousain. Son arrivée à Lens a été un fiasco et les raisons ont été dévoilées.

Stijn Spierings n'a pas vécu un mercato habituel. Le Néerlandais est arrivé librement à Lens cet été, avec une belle revalorisation salariale à la clé, mais il est finalement retourné à Toulouse, sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Toutefois, une clause lui interdit de participer aux matchs face au RC Lens. Il manquera donc ce rendez-vous ce dimanche...

Le salaire, cause de son départ de Toulouse

Grand artisan de la montée en Ligue 1 il y a deux ans, Stijn Spierings espérait que sa première saison réussie en Ligue 1 avec le Téfécé lui permettrait d'obtenir une revalorisation salariale. Mais, selon L'Équipe , la première offre à 30000€, puis à 60000€ ne l'ont pas convaincu, et il y a vu un manque de reconnaissance de la part du club toulousain. En parallèle, une arrivée au PSV Eindhoven était à l'étude, mais l'éviction de Ruud Van Nistelrooy et l'arrivée de Peter Bosz a mis fin à cette possibilité. Le RC Lens, qui lui proposait un contrat à six chiffres, apparaissait alors comme le tremplin idéal pour la progression du milieu défensif de 27 ans.

Le RC Lens boucle un transfert et prend une décision https://t.co/hbNnhyu4GX pic.twitter.com/3pisPrKBmR — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Une intégration difficile à Lens