Il flambe au PSG, Luis Enrique lui fait passer un message

Hugo Chirossel

Arrivé il y a un peu plus d’un an en provenance du FC Porto, Vitinha réalise un très bon début de saison avec le PSG, après une première année un peu plus compliquée. Présent en conférence de ce samedi avant la réception de l’OM, Luis Enrique a salué l’apport de l’international portugais.

Une nouvelle fois très bon mardi dernier face au Borussia Dortmund (2-0), Vitinha a vu sa performance récompensée en étant désigné homme du match. Le milieu de terrain du PSG semble totalement s’épanouir sous les ordres de Luis Enrique, en tout cas plus que l’année dernière avec Christophe Galtier.

«Vitinha est très important pour nous»

« Je ne peux pas analyser la saison passée, parce que je ne l'ai pas vue entièrement. Mais Vitinha est très important pour nous. Il a un rôle important. Au final, ce que j'aimerais à la fin de la saison, c'est pouvoir dire que chaque joueur nous a apporté quelque chose », a déclaré Luis Enrique au sujet de Vitinha en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport .

«Il faut qu'il soit parfois plus en position de retrait»