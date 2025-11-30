PSG : Il annonce un coup à la Mbappé, c'est la masterclass !

Formé à l'AS Monaco, Layvin Kurzawa a ensuite rejoint le PSG où il a connu une belle progression. Même si sa carrière a pris un tournant différent ces dernières années, il ne regrette pas du tout ce choix et pense que le centre de formation du club monégasque est le meilleur de France. Il n'a pas manqué de rappeler que Kylian Mbappé a débuté sa carrière sur le Rocher.
Sans club depuis son départ de Boavista au Portugal, Layvin Kurzawa est loin du sommet de sa carrière. A 33 ans, le Français laisse derrière lui un parcours plutôt satisfaisant qui a débuté à l'AS Monaco. En effet le défenseur a été formé au le Rocher avant de débarquer au PSG, un peu à la manière de Kylian Mbappé. Il n'a pas hésité à louer la qualité de cette formation.
L'AS Monaco grand centre de formation ?
En France, de nombreux clubs ont des centres de formation efficaces et pour Layvin Kurzawa, l'AS Monaco est vraiment à part. « Penses-tu que tu aurais eu ce parcours et ces nombreux titres avec le PSG, si tu n’avais pas pu éclore tranquillement à l’AS Monaco ? Je suis tout à fait d’accord avec ça, d’autant que j’avais le choix entre 5-6 centres de formation. Mais j’ai choisi Monaco justement pour la tranquillité. Encore une fois, le fait d’avoir mes proches à proximité, d’être dans une ville sécurisée, cela a joué. Il y avait tellement de paramètres qui faisaient que Monaco était fait pour moi ! » débute Kurzawa dans un entretien pour les médias officiels du club.
Un parcours à la Mbappé formidable
En rejoignant le PSG en 2015 après ses débuts à Monaco, Layvin Kurzawa a connu une belle progression qui n'aurait jamais été possible sans son apprentissage en Principauté. D'ailleurs, pour lui, ce n'est pas un hasard si plusieurs grands noms ont émergé de là-bas. « Est-ce une fierté d’ailleurs de faire partie des joueurs formés ici comme les Henry, Trezeguet, Mbappé ?… Complètement ! Pour moi, l’AS Monaco est et restera le meilleur centre de formation de l’Hexagone ! Quand on voit tous les joueurs qui sortent chaque année, avec encore récemment Maghnes Akliouche, et qui se montrent aux yeux de l’Europe, cela montre que Monaco a quelque chose de différent. Régulièrement, une pépite sort du centre de formation, et elle ne s’arrête pas juste à la Ligue 1, mais va jusqu’en Équipe de France. On parlait de Thierry Henry, de Kylian Mbappé, ce sont des joueurs connus dans le monde entier, et ce n’est pas anodin ! » poursuit-il.