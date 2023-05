PSG : Il annonce son grand retour, Mbappé va enrager

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a ouvert le dossier pour boucler le transfert de Bernardo Silva lors du prochain mercato estival. Toutefois, l'actuel pensionnaire de Manchester City pourrait snober le club parisien, et ce, parce qu'il a pour objectif de retrouver Benfica avant la fin de sa carrière.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a tenté de boucler la signature de Bernardo Silva, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, la direction de Manchester City a bloqué le départ de son numéro 20, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025.

Kylian Mbappé attend Bernardo Silva au PSG

Malgré cet échec, le PSG n'a pas abandonné l'idée de recruter Bernardo Silva, loin de là. D'après Le 10 Sport , Kylian Mbappé et Luis Campos poussent depuis presque un an pour que l'international portugais signe à Paris. D'ailleurs, selon nos informations du 7 mai, le PSG a officiellement ouvert le dossier Bernardo Silva pour un transfert cet été, ayant fait connaitre ses intentions vis-à-vis du milieu de terrain polyvalent de 28 ans. Toutefois, l'ancien de l'AS Monaco pourrait snober le PSG pour Benfica.

«J'aurai joué à Benfica, c'est sûr et certain»