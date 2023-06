PSG : Il annonce en direct l’arrivée d’une folie à 115M€

Jean de Teyssière

Luis Enrique va devenir le prochain entraîneur du PSG et ça promet ! Successeur de Christophe Galtier, cette venue est sexy sur le papier et pourrait permettre au PSG de franchir un cap, d'autant que l'Espagnol souhaite se projeter sur le long terme. Et il aurait aussi demandé au PSG de mettre le prix pour recruter un nouveau numéro 9 : Harry Kane.

Le mercato du PSG pourrait très vite s'enflammer. Avec la volonté de la part du Paris-SG de vendre Neymar et surtout Kylian Mbappé cet été après l'envoi de sa lettre indiquant qu'il ne prolongerait pas, Luis Enrique, le futur entraîneur du PSG a demandé à sa direction que les deux hommes ne partent pas lors du mercato estival, estimant que ce sont les meilleures chances de remporter la Ligue des Champions. Mais du côté des arrivées, Luis Enrique pourrait aussi chambouler beaucoup de choses.

Luis Enrique veut Harry Kane

Le média espagnol Ok Diario dévoile également que Luis Enrique aurait demandé à ses dirigeants de faire l'effort de recruter Harry Kane cet été. L'attaquant de Tottenham fait l'objet de nombreuses convoitises et son prix, estimé à 115M€ laisse une chance aux clubs qui en ont les moyens de s'attacher ses services. Mais selon le site espagnol, Harry Kane et son entourage avaient stoppé les négociations avec le PSG après l'entrée dans les discussions du Real Madrid...

Kane se dirige vers le PSG !