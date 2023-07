PSG : Luis Enrique prêt à déjà mettre au placard une recrue du Qatar ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bien avant l'arrivée de Luis Enrique au PSG, Luis Campos avait bouclé la venue de Manuel Ugarte. Agée seulement de 22 ans, l'ancienne pépite du Sporting Portugal est arrivé à Paris avec l'objectif de s'imposer et de gravir les échelons. Encore faut-il qu'il obtienne la confiance de son entraîneur, ce qui n'est pas encore fait.

Arrivé en provenance du Sporting Portugal, Manuel Ugarte est l'une des cinq recrues officialisées par le PSG, mais aussi la plus chère. Pour s'attacher les services de ce jeune milieu de terrain talentueux, le club parisien a déboursé près de 60M€, soit le montant de sa clause libératoire. Engagé avec le PSG jusqu'en 2028, Ugarte s'est montré très impressionné par les installations du club et espère montrer sa véritable valeur au public du Parc des Princes. « Le plus important pour moi est de pouvoir jouer pour gagner de grandes choses, parce que j’ai envie de gagner des titres. Ce que j’aime, c’est jouer, avoir le ballon » a prévu l'Uruguayen.

Ugarte n'est pas un choix de Luis Enrique

Mais il est important de préciser que Manuel Ugarte n'est pas un choix de Luis Enrique. Ce deal a été bouclé bien avant l'arrivée du technicien espagnol, qui va devoir faire avec cette saison. Pour Dominique Séverac, le joueur devra faire ses preuves lors de la pré-saison, car sa place de titulaire est loin d'être garantie. « Au milieu, il faut attendre de voir si Luis Enrique aime ou non Manuel Ugarte » a lâché le journaliste du Parisien.

Les places seront chères au milieu de terrain