Une star reçoit un appel du pied, le PSG va enrager

Alexis Brunet

Le PSG n'est pas encore rassasié sur le mercato. Le club de la capitale veut encore recruter, et notamment en attaque. Bernardo Silva est espéré, et son compatriote João Félix pourrait aussi venir à Paris. Mais le champion de France n'est peut-être pas le seul club sur le dossier, le Benfica Lisbonne pourrait aussi tenter sa chance. Du moins c'est ce que voudrait João Mário, coéquipier de l'attaquant de l'Atlético de Madrid en sélection.

Ils sont cinq pour le moment à avoir signé au PSG. Milan Skriniar et Marco Asensio sont arrivés libres, de l'Inter Milan pour le premier et du Real Madrid pour le second. Paris a aussi déboursé 60M€ pour Manuel Ugarte, entre 40 et 45M€ pour Lucas Hernandez, et 22M€ pour Kang-in Lee. Mais l'addition pourrait rapidement décoller, car le club de la capitale vise des stars pour son attaque, et l'on sait que cela coûte très cher.

Bernardo Silva et Joao Félix sont pistés par Campos

Pour potentiellement pallier à un départ de Kylian Mbappé, ou bien pour combiner avec lui, Luis Campos aimerait faire venir certains de ses compatriotes au PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la priorité du conseiller football parisien se nomme Bernardo Silva. L'ancien dirigeant de l'AS Monaco estime qu'il ferait un parfait remplaçant à Lionel Messi. Dernièrement, la piste João Félix a aussi fait son apparition. Le joueur voudrait à tout prix partir de l'Atlético de Madrid, et il voit le champion de France comme une très bonne opportunité, pour relancer sa carrière.

João Mário veut que Félix revienne à Benfica