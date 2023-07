RC Lens : Surprise, un accord est trouvé pour ce transfert !

Arnaud De Kanel

Après une saison brillante, le RC Lens doit gérer plusieurs dossiers chauds du mercato. Outre les départs de Seko Fofana et de Loïs Openda qui se profilent, les Sang et Or devraient également perdre Adam Buska. Un accord aurait même été trouvé pour son transfert.

Le RC Lens n'a pas perdu de temps. L'étincelant dauphin du PSG a bouclé les arrivées de Morgan Guilavogui, Andy Diouf ou encore Stijn Spierings et s'attend à perdre ses deux vedettes, Seko Fofana et Loïs Openda. Une troisième rentrée d'argent devrait arriver prochainement grâce à Adam Buska.

RC Lens : Un transfert à 25M€ prend forme https://t.co/f4nbNTi6lf pic.twitter.com/dUQXahUbd5 — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Buska sur le départ

Recruté pour 6M€ l'été dernier en provenance de New England Revolution, Adam Buska est la grande déception mercato du RC Lens. Le club artésien s'est rarement trompé ces dernières années mais le Polonais a donné tort à ses dirigeants. Absent de la rencontre amicale face à Dunkerque, l'attaquant devrait quitter Lens dans les prochains jours.

Accord trouvé avec Antalyaspor