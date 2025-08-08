PSG - Hakimi : Le transfert problématique !

Visiblement, pour cette saison à venir, le PSG a décidé de repartir avec Joao Neves et Warren Zaïre-Emery pour doubler Achraf Hakimi comme arrière droit. Une décision à terme qui pourrait poser problème, mais elle est visiblement assumée. Il faut dire également que trouver quelqu'un pour seconder le Marocain n'est pas une mince affaire.
Le poste d'arrière droit est au coeur des débats du côté du PSG. En effet, Achraf Hakimi n'a pas de réelle doublure. Luis Enrique avait décidé de bricoler à ce poste derrière le Marocain, faisant confiance à Joao Neves et Warren Zaïre-Emery. Une solution qui devrait être à nouveau privilégiée pour la saison à venir au PSG. Le faute à un manque de prétendants pour passer derrière Hakimi ?
« Il n'y pas forcément aussi de candidats qui veulent venir derrière »
Fabrice Hawkins a fait un point sur cette quête d'un arrière droit au PSG. Le journaliste a expliqué lors de l'After Mercato de RMC : « Pour le moment, Neves et Zaïre-Emery apportent satisfaction à Luis Enrique comme arrière droit. Le coach se dit, on ne trouve pas forcément de suppléant à Achraf Hakimi, il n'y pas forcément aussi de candidats qui veulent venir derrière, ce qu'on peut faire c'est continuer avec Neves et Zaïre-Emery ».
« Ça peut être vite embêtant pour le PSG »
Mais voilà que le PSG prend un risque en adoptant cette solution pour seconder Achraf Hakimi. « Avec le petit bémol qu'il faudra comme la saison précédente ne pas avoir de blessure. Si demain, Hakimi n'est pas là, ça peut être compliqué, ça peut être vite embêtant pour le PSG », a ajouté Fabrice Hawkins.